Cina: ministro Esteri, non usiamo pandemia per allargare presenza nel Mar cinese meridionale

- La Cina non sta utilizzando l'emergenza globale legata alla pandemia di coronavirus per espandere la propria presenza militare nel Mar cinese meridionale. Lo ha chiarito oggi il ministro degli Esteri, Wang Yi, nel corso di una conferenza stampa a margine della terza sessione dell'Assemblea nazionale del popolo, in corso da venerdì 22 maggio a Pechino. Nell'occasione, il ministro ha assicurato che la Cina sta collaborando proficuamente con i paesi del sud-est asiatico. "Mentre parliamo - ha detto in conferenza stampa - navi e aerei con a bordo forniture mediche stanno raggiungendo i paesi della regione". La Cina ha in corso dispute territoriali nel Mar cinese meridionale con Brunei, Malesia, Filippine, Taiwan e Vietnam. Lo scorso mese, il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha avvertito i ministri degli Esteri dei paesi dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) che Pechino potrebbe sfruttare la distrazione provocata dalla pandemia per le proprie ambizioni territoriali nella regione. (Cip)