Israele: processo Netanyahu, protestano manifestanti favorevoli e contrari

- In vista dell'avvio del processo per presunta corruzione a carico del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, a Gerusalemme circa 500 manifestanti si sono radunati davanti alla casa del premier e del tribunale distrettuale per esprimere la loro opinione. Fuori dal tribunale distrettuale di Gerusalemme, dove alle 15:00 inizierà l'udienza di apertura, i manifestanti pro-Netanyahu stanno protestando contro il sistema giudiziario che lo ha portato al banco degli imputati. "Processo Dreyfus: stile Mandelblit", recita un cartello, riferendosi al procuratore generale Avichai Mandelblit che ha presentato le accuse contro Netanyahu. "Dimettiti, Mandelblit", si legge su altri. Gli organizzatori della manifestazione pro-Netanyahu affermano che 50 autobus stanno arrivando a Gerusalemme. Fuori dalla casa del primo ministro in Balfour Street, i manifestanti anti-Netanyahu gli chiedono di dimettersi alla luce delle accuse penali di corruzione, frode e violazione della fiducia che saranno presentate oggi in tribunale. I manifestanti mostrano un cartello dove si legge: "Ministro del crimine". La polizia afferma di aver chiuso diverse strade intorno al tribunale e alla casa del primo ministro e che stanno facendo ogni sforzo "per consentire la libertà di espressione di tutte le parti". (Res)