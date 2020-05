Fisco: Castelli, tempi maturi per seria riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tempi sono maturi per una seria riforma fiscale, che porterà un ulteriore abbassamento delle tasse. Lo scrive su Facebook il viceministro dell’Economia Laura Castelli. “Ha ragione il direttore dell’Agenzia delle Entrate quando dice che serve riordinare tutte le norme esistenti in materia tributaria, semplificandole il più possibile – spiega -. Proseguiremo anche nel lavoro di “ripulitura” del bilancio dello Stato, che ho avviato nel 2018 con lo stralcio delle cartelle, sotto 1.000 euro, che mai sarebbero state riscosse. Il lavoro che stiamo facendo per semplificare la vita al contribuente, anche attraverso la dichiarazione dei redditi precompilata, vedrà un ulteriore sprint nel prossimo decreto Semplificazioni, cui stiamo lavorando in queste settimane". (segue) (Rin)