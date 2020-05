Albania: maggioranza, riforma elettorale pronta tra fine maggio e inizio giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma elettorale in Albania sarà completata tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, in modo da accelerare il processo di integrazione europea del paese. Lo ha sottolineato la parlamentare del Partito socialista al governo, Blerina Gjylameti, in un'intervista televisiva come riportato dall'agenzia di stampa "Ata". "Sono fiduciosa sul fatto che il nuovo Codice elettorale sarà pronto questo mese o ad inizio giugno e daremo ai cittadini albanesi quello che si aspettano", ha dichiarato. A suo modo di vedere, "è assolutamente falso" che ci siano delle preferenze per un sistema elettorale per motivazioni politiche. "L'opposizione ha deciso di non essere parte della battaglia", ha osservato Gjylameti secondo cui ha invece puntato a evidenziare "le mancanze del governo" per trarne vantaggi politici, "mentre il governo è del tutto impegnato a rispettare le sue promesse ai cittadini". (Alt)