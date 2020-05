Ambiente: per giornata parchi flash mob di Legambiente Lombardia al Roccolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della giornata europea dei parchi, Legambiente Lombardia ha organizzato un flash mob a difesa del Parco del Roccolo a Casorezzo. Slogan dell’iniziativa è “Abbracciamo i parchi” ed è stato lanciato dall’associazione per chiedere alla Regione una maggiore valorizzazione dei parchi, delle aree protette e della Rer, rete ecologica regionale. “Mai come in questo momento i parchi e il sistema delle aree protette rappresenta un bene inestimabile anche per il benessere dei lombardi. Una prerogativa che però ci pare ampiamente disattesa dalla Regione che, in questi anni, ha depotenziato l’azione di sostegno e promozione del sistema verde lombardo. Da tempo chiediamo un maggior investimento che porti ad aumentare attività e risorse nell’ottica di completare il disegno della rete ecologica regionale e dei parchi”, dichiara in una nota Barbara Meggetto, presidente Legambiente Lombardia. L’associazione chiede che venga istituito il parco interregionale del fiume Po e delle Alpi Retiche, si configuri il parco agricolo e metropolitano milanese, possa essere ampliato e dotato di maggiori tutele il parco dello Stelvio, che ha perso il vigore di parco nazionale dopo lo smembramento effettuato tra Lombardia, Alto Adige e Trentino. “Il sistema delle aree protette - dichiara Valentina Minazzi, responsabile parchi Legambiente Lombardia - subisce pressioni pericolose e preoccupanti che possono essere affrontate e contrastate solo a livello regionale. Aver unificato Agricoltura e Parchi e separato le competenze sulla biodiversità si è rilevato un fallimento: da un lato ha provocato un depotenziamento del sistema delle aree protette e dall’altro non ha minimamente favorito la riconversione dell’agricoltura alla sostenibilità. La Regione inoltre non ha attuato il Prap (piano regionale delle aree protette) abdicando completamente alla sua funzione di pianificazione e di gestione del sistema dei Parchi e depotenziato la struttura tecnica interna”. (segue) (com)