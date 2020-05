Ambiente: per giornata parchi flash mob di Legambiente Lombardia al Roccolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Legambiente, grazie ai circoli locali torna sul territorio partendo dal Plis Parco del Roccolo, 1800 ettari di territorio tra i comuni di Arluno, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Nerviano, Parabiago nel milanese. Si tratta di un ambito di paesaggio agrario pianeggiante, caratterizzato da una capillare struttura irrigua, ben conservata e tuttora utilizzata, costituita dal sistema di rogge derivate dal canale Villoresi, che si caratterizza ancora per una buona presenza di aree boscate, siepi e filari, minacciato negli anni da insediamenti produttivi. “Dobbiamo valorizzare e difendere questo patrimonio collettivo oggi a rischio – dice Claudio De Agostini, presidente di Legambiente Parabiago - la sua storia è stata sempre contraddistinta da attacchi inaccettabili: mega inceneritore di rifiuti industriali e tossico-nocivi; richiesta di insediamento di un grande allevamento di galline ovaiole e ora il progetto di una discarica di 600 mila metri cubi di rifiuti speciali. Le amministrazioni comunali stanno svolgendo un ruolo importante per far meglio funzionare e vitalizzare il PLIS del Roccolo, ma non è sufficiente. Le associazioni del territorio chiedono sia compreso in un perimetro di Parco Regionale convinti che solo una scelta lungimirante permetterà al nostro territorio, di difendersi da attacchi speculativi e pericolosi”. (com)