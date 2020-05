Fase 2: sindaco Sala, assembramenti serali non si riescono a gestire, domani punto con prefetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non bastano i controlli per gestire gli assembramenti serali nelle grandi città. Lo denuncia il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un post su Facebook, in cui annuncia che domani farà con il prefetto di Milano Renato Saccone il punto della situazione dopo il weekend. "Le situazioni serali e notturne dove si riscontrano assembramenti (parola bruttissima, ma così ci si intende) sono molte. Non è questione di giusto o sbagliato. O di giovani o meno giovani, posto che in giro non ci sono solo giovani e, d’altro canto, se dovessi giudicare dai messaggi che ricevo, sono tanti i ragazzi che 'denunciano' l’irresponsabilità di altri ragazzi", riferisce Sala. "Ieri mi sono sentito con i sindaci delle grandi città. C’è frustrazione in noi perché tutti concordiamo che con le forze dell’ordine disponibili non si riesce a gestire gli assembramenti e che il richiamo al buonsenso funziona fino a un certo punto. Domani farò nuovamente il punto con il prefetto per verificare la situazione, a valle del weekend", conclude il primo cittadino di Milano.(Rem)