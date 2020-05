Fase 2: Tridico (Inps), 26 miliardi a 18 milioni cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Inps Pasquale Tridico mette in evidenza il lavoro svolto dall’Istituto per dare il via alla fase due dell’emergenza coronavirus. "Se a gennaio qualcuno mi avesse detto che oggi avremmo gestito 26 miliardi di euro (oltre ai 10 del decreto Cura Italia), riuscendo a coprire 18 milioni di persone (e 11 milioni di persone nel decreto Cura Italia) – ha sottolineato in una intervista a “Tpi” - io lo avrei scambiato per un matto. Invece è esattamente quello che stiamo facendo".(Rin)