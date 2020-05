Fase 2: Sileri, bene 26 miliardi ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ricorda che, come annunciato dal presidente dell’Inps Pasquale Tridico, sono quasi 20 milioni i cittadini ai quali stanno arrivando gli aiuti del governo per la crisi provocata dal Covid-19. “La macchina è partita lentamente, è vero, ma stiamo restituendo 26 miliardi di euro ai cittadini – spiega in una nota -. Nessun trionfalismo ma la soddisfazione di poter sottrarre alle mafie e alla criminalità, manovalanza e consenso, di poter dare a padri e madri di famiglia soldi per fare la spesa e pagare le bollette. Il decreto rilancio – aggiunge - ci consentirà di aggiustare ulteriormente il tiro e mettere in campo risorse mirate e maggiori. L’impegno non si esaurirà una volta rilasciate le risorse economiche, continueremo nello sforzo perché la crisi sarà lunga e nessuno deve essere lasciato solo e senza possibilità”.(com)