Arabia Saudita: ministro Finanze, l'economia è solida malgrado impatto coronavirus

- L'economia dell'Arabia Saudita è solida e in grado di far fronte al deficit di bilancio e al calo delle entrate causato dalla pandemia di coronavirus. Lo ha detto oggi il ministro delle Finanze saudita, Mohammed al-Jadaan. "L'economia saudita è in grado di assorbire l diminuzione delle entrate e di far fronte al deficit di bilancio", ha dichiarato in occasione della Eid al-Fitr, la festa per la fine del mese del digiuno, il Ramadan, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa statale “Spa”. Il ministro ha elogiato le decisioni immediate adottate dal regno per gestire gli effetti della pandemia Covid-19 sull'economia saudita e per sostenere il settore privato e gli investitori. Le entrate dell'Arabia Saudita sono diminuite a causa del crollo dei prezzi del petrolio e della ridotta attività economica a causa delle misure restrittive imposte per arginare la diffusione del virus. Le entrate petrolifere sono diminuite del 24 per cento nel primo trimestre di quest'anno (pari a 128,771 miliardi di riyal), mentre le entrate non petrolifere sono scese del 17 per cento (pari a 63,3 miliardi di riyal). Nel primo trimestre del 2020 il disavanzo di bilancio è stato di 9 miliardi di dollari. Per mitigare l'impatto della pandemia Covid-19 sulle finanze pubbliche e sull’economia, l'Arabia Saudita ha annunciato l'11 maggio scorso misure di austerità, tra cui la riduzione della spesa di 100 miliardi di riyal (26,6 miliardi di dolalri), la triplicazione dell'Iva e la sospensione dell'indennità di sussistenza. (Res)