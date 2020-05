Fase 2: Silb Roma, no alla movida selvaggia, si al divertimento sicuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Silb Roma, Antonio Flamini, in una nota afferma: "Anche in questo fine settimana, da Trastevere al Pigneto, da Ponte Milvio a Campo de’ Fiori, abbiamo assistito a fenomeni di movida selvaggia e incontrollata nelle piazze, di fronte a bar e ristoranti, a dimostrazione che la voglia di socialità prevale sulle difficoltà del momento. I giovani, completamente dimenticati dalla politica, si sono incontrati in modo disordinato nei luoghi della movida, creando confusione e pericolo di contagio. E’ necessaria un’assunzione di responsabilità collettiva per passare da una 'mala' movida ad una 'sana' movida", continua Flamini. "Faccio appello al buon senso del presidente Zingaretti e del sindaco Raggi – continua Flamini - per pianificare la riapertura dei locali dell’intrattenimento che sicuramente rappresentano la soluzione più sicura e controllata a questo problema. Un’opportunità e non una minaccia, che gli amministratori locali devono prendere in considerazione per governare un problema che altrimenti potrebbe avere conseguenze pericolose per tutti e riportarci ad un nuovo periodo di lockdown che sarebbe la catastrofe totale per la nostra economia. Per questo il Silb Roma - termina Flamini - sollecita la Regione Lazio ed il Comune di Roma nella costituzione immediata di un 'tavolo di confronto' con la categoria, per stabilire protocolli di sicurezza e date per la ripartenza dei locali dell’intrattenimento, che con grande senso di responsabilità sono stati i primi a chiudere a fine febbraio ed ora con altrettanto senso di responsabilità sono pronti a riaprire rispettando tutte le regole di sicurezza e le modalità anti contagio".(Com)