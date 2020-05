Cina-Usa: ministro Esteri Pechino, un “virus politico” dietro attacchi contro di noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli Stati Uniti si sta diffondendo “un virus politico” che induce “i politici a usare ogni opportunità per attaccare la Cina e gettare discredito sul paese”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Wang Yi nel corso di una conferenza stampa tenuta a margine della terza sessione dell’Assemblea nazionale del popolo, massima autorità legislativa della Repubblica popolare. Secondo il capo della diplomazia di Pechino, alcuni esponenti politici a Washington “ignorano i fatti più basilari per diffondere menzogne e creare troppe teorie cospirative contro la Cina”. Il riferimento è in particolare all’ipotesi, avvallata dai vertici dell’amministrazione del presidente Donald Trump, secondo cui la pandemia di coronavirus sarebbe stata originata da un incidente di laboratorio avvenuto all’Istituto di virologia di Wuhan. Wang ha osservato che “alcune forze politiche” negli Stati Uniti stanno cercando di spingere le relazioni bilaterali “sull’orlo di una nuova Guerra fredda”, con il rischio di gettare al vento “decenni di cooperazione”.(Cip)