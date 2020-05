India: casi di contagio in forte rialzo, 6.767 nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India ha fatto registrare un forte rialzo del numero di contagi da coronavirus, con 6.767 nuovi test positivi nelle ultime 24 ore e un totale di 131.868 casi dall’inizio della crisi. È quanto emerge dai dati del ministero della Sanità e del Benessere familiare. Mai finora in India erano stati individuati così tanti contagi in una sola giornata. Secondo l’emittente televisiva di Nuova Delhi “Ndtv”, è tuttavia il terzo giorno consecutivo che vengono registrati più di 6 mila nuovi casi. Sempre nelle ultime 24 ore sono stati riportati 147 decessi per Covid-19: le vittime totali passano così a 3.867. Nel frattempo tre grandi Stati – Maharashtra e Tamil Nadu nel sud, Bengala occidentale nell’est del paese – hanno chiesto il rinvio della riapertura degli aeroporti nei rispettivi territori. In settimana, infatti, il governo federale aveva annunciato il ripristino di circa un terzo dei voli domestici a partire da lunedì 25 maggio.(Inn)