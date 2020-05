Civitavecchia: Giannini (Lega), premi a vertici molo Vespucci e lavoratori senza stipendio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale della Lega Daniele Giannini in una nota afferma: "Lo avevamo chiesto già lo scorso 29 novembre in seguito alle perquisizioni da parte della Guardia di finanza nelle abitazioni del presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia, e della segretaria generale, per presunte irregolarità legate a ipotesi di reato di turbativa d'asta in concorso relative alla realizzazione e gestione dell'approdo turistico. Lo ribadiamo oggi dopo la scellerata elargizione dei premi per dirigenti e vertici della stessa Autorità in barba alle sofferenze di tanti lavoratori che non vedono uno stipendio da mesi: dimissioni subito e azzeramento immediato dei vertici perché questo Porto non merita di essere 'spremuto' in modo così vergognoso bensì rilanciato", afferma Giannini. "I compensi da capogiro che si sono regalati - aggiunge - mal si conciliano con la sofferenza di tanti lavoratori che prestano servizio nel Porto e che da mesi, pur essendo stati relegati in cassa integrazione, per colpa di un governo inetto e di una Regione 'sorda' non riescono a ricevere un briciolo di stipendio. Domani stesso, presenterò un'interrogazione urgente in Consiglio regionale per conoscere quali siano stati i parametri e i criteri di assegnazione dei 'ricchi premi' rispetto agli obiettivi realmente raggiunti", conclude il consigliere del Lazio. (Com)