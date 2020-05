Francia: ministro per i Conti pubblici, debito pubblico superà quota 115 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito francese "senza dubbio" supererà la soglia del 115 per cento del Pil alla fine dell'anno. Lo ha dichiarato il ministro francese per l'Azione sui conti pubblici, Gerald Darmanin. "Sarà superiore al 115 per cento certamente", ha detto in un'intervista all'emittente "Rtl". Darmanin ha comunque difeso la ricetta contro la crisi proposta dal governo francese, riconoscendo che la situazione è difficile e sottolineando che "abbiamo scelto l'indebitamento". "E' certo che abbiamo scelto l'indebitamento, che è preoccupante, contro il fallimento che sarebbe stato disastroso", ha dichiarato il ministro di Parigi.(Frp)