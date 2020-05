Cina-Usa: ministro Esteri Pechino, è necessario imparare a coesistere pacificamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Cina dovrebbero trovare un modo per coesistere pacificamente, pur con diversi sistemi politici e differenti culture. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri di Pechino, Wang Yi, nel corso di una conferenza stampa a margine della terza sessione dell’Assemblea nazionale del popolo (Npc), massima istituzione legislativa della Repubblica popolare. Il capo della diplomazia cinese ha sottolineato che i due paesi, malgrado le forti tensioni degli ultimi tempi, “hanno una responsabilità straordinaria per la pace globale e lo sviluppo”, essendo la Cina “il più grande paese in via di sviluppo” e gli Usa “il più grande paese sviluppato”. “La Cina – ha assicurato Wang - non ha alcuna intenzione di rimpiazzare gli Stati Uniti, né di cambiarli. Ora è arrivato il momento che gli Stati Uniti smettano di cercare di cambiare la Cina”.(Cip)