Decreto Rilancio: Gelmini (FI), rischia di essere occasione persa

- Con il decreto Rilancio ci sono in ballo 80 miliardi e non bisogna perdere questa occasione . Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista a "Libero". "Siamo in stato di emergenza dal 31 gennaio - ricorda la deputata -: il governo ha varato una quindicina di decreti legge, spesso correggendosi fra l'uno e l'altro. Eppure ancora non emerge uno straccio di visione di Paese, di vero progetto di sviluppo e di crescita economica. Il decreto rilancio rischia di essere un'occasione perduta (la seconda dopo il Cura Italia): ci stiamo giocando 80 miliardi ma siamo ancora ai provvedimenti tampone, a misure risarcitone che risarciscono poco e male, senza un progetto strategico. Ma se non si comprende che, oltre alle risorse, servono riforme strutturali non si fa un servizio al Paese. Anche perché quegli 80 miliardi sono nuovo debito, una tassa sul futuro dei nostri figli". (Rin)