Venezuela: a destinazione la prima delle 5 navi cariche di carburante inviate dall'Iran

- E' entrata questa mattina nelle acque territoriali del Venezuela la "Fortune", la prima delle cinque navi cariche di carburante inviate dall'Iran, senza alcun intervento da parte della Marina degli Stati Uniti. L'arrivo è stato confermato su Twitter dall'ambasciata della Repubblica islamica in Venezuela, che ringrazia le Forze armate boliviane per aver scortato le navi. Il ministro del Petrolio di Caracas, Tareck el Assaimi, ha invece ringraziato l'Iran per l'aiuto, preannunciando un rafforzamento della cooperazione bilaterale in materia di energia. "Da parte di Nicolas Maduro e di tutti i venezuelani, accogliamo le navi della Repubblica islamica dell'Iran in arrivo nei porti della nostra madre patria. La cooperazione tra i nostri paesi ha l'obiettivo di raggiungere uno sviluppo ad ampio raggio a beneficio dei nostri popoli e si basa sullo sviluppo produttivo dell'industria degli idrocarburi, oltre che sull'esperienza che ci unisce quali membri dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec). Grazie, fratelli!", si legge nel messaggio del ministro venezuelano. (segue) (Res)