Venezuela: a destinazione la prima delle 5 navi cariche di carburante inviate dall'Iran (3)

- Le spedizioni vanno avanti per settimane. In totale dal 22 aprile vengono effettuati 16 voli tra Teheran e l'aeroporto internazionale Josefa Camejo, sulla penisola di Paraguanà. L'obiettivo è di permettere al Venezuela di far ripartire entro la metà di luglio il complesso di raffinazione di Paraguanà, impianto che ha una capacità di 940 mila barili di petrolio al giorno e che è gestito dalla compagnia statale Petroleos de Venezuela. Nel frattempo l'Iran invia in Venezuela anche carburante. Sabato 28 aprile dal porto iraniano di Bandar Abbas sono salpate cinque petroliere della Repubblica islamica con un carico da 45,5 milioni di dollari di carburante verso il Venezuela. Una delle petroliere, la Clavel, la sola ad aver attivato il transponder per un breve periodo, sta navigando nell’Oceano Atlantico e, in base agli ultimi rilevamenti, si trova a circa 200 chilometri dallo Stretto di Gibilterra. La rotta prevista non è segnalata, ma da alcuni calcoli del sito specializzato “Marine Traffic” dovrebbe giungere a destinazione il 2 giugno. Movimenti che, naturalmente, non sono passati inosservati a Washington. (segue) (Res)