Milano: spedisce droga con “Glovo”, il rider se ne accorge e allerta i carabinieri

- Ha utilizzato “Glovo” per consegnare sostanze stupefacenti e dopanti. Gli strani atteggiamenti tanto del mittente, quanto del destinatario, hanno insospettito il rider, che ha avvertito i carabinieri. È successo ieri sera a Milano. Intorno a mezzanotte un 30enne italiano, residente a Milano, consegna un plico a un rider di “Glovo”, raccomandando di maneggiarlo con cura poiché contiene cose delicate. Il rider durante il trafitto verso il luogo di consegna viene contattato dal destinatario, che si mostra molto agitato e molto ansioso di ricevere la merce. Insospettito, il corriere gli comunica di essere stato fermato dalle forze dell’ordine e l’uomo immediatamente annulla l’ordine, impedendo così di poter venire rintracciato. A quel punto il rider, ulteriormente insospettito, si rivolge ai carabinieri, che accertano come all’interno del pacco ci siano 0,35 grammi di metanfetamina in cristalli e un flacone da 50 millilitri di GH, un ormone della crescita. (segue) (Rem)