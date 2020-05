Milano: spedisce droga con “Glovo”, il rider se ne accorge e allerta i carabinieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il personale del nucleo radiomobile di Milano a quel punto procede alla perquisizione dell’abitazione del mittente, dove trova altri 3,3 grammi di metanfetamina, 0,7 grammi di cocaina, un bilancino, strumenti per il confezionamento e 150 euro in contanti. Il mittente è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e dopanti. Si trova ora agli arresti domiciliari, in attesa della direttissima che si svolgerà domani. Il suo coinquilino, un italiano di 55 anni, è stato segnalato amministrativamente come assuntore, dal momento che è stato trovato con 0,57 grammi di cocaina, 7 grammi di hashish e 1,3 grammi di marijuana. Il destinatario dell’ordine è invece tutt’ora in fase di identificazione. (Rem)