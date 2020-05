Libia: Aboul-Gheit (Lega araba) chiede cessate il fuoco immediato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul-Gheit, ha chiesto un immediato cessate il fuoco in Libia, sottolineando che la soluzione alla crisi libica avverrà solo attraverso il dialogo politico. Lo riferisce l’emittente “Al Arabiya” su Twitter. Sabato, 23 maggio, il portavoce del parlamento libico, Aguila Saleh, ha sottolineato i “sacrifici nella lotta contro i terroristi e l'invasione straniera in Libia” delle forze armate. Nel suo discorso in occasione della Eid al-Fitr, la festa per la fine del mese del digiuno musulmano di Ramadan, Saleh ha affermato che la Libia è esposta a una cospirazione che attraversa i confini, sottolineando che il popolo libico sta combattendo terroristi e aggressori che vengono da ogni parte del mondo. Il presidente del parlamento ha indicato che la Camera dei rappresentanti continuerà il dialogo con le Nazioni Unite, il Consiglio di sicurezza e le organizzazioni internazionali per convincerle della necessità di raggiungere una soluzione e ristrutturare il Consiglio presidenziale. (Res)