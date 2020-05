Coronavirus: Codacons denuncia truffe sanificazioni a danno di imprese e cittadini Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il settore delle sanificazioni rappresenta un vero e proprio 'Far west', dove si stanno verificando in questi giorni anche nella capitale e in tutto il Lazio speculazioni e truffe a danno sia di esercenti e attività, sia dei cittadini". A denunciarlo, in una nota, il Codacons, che presenta oggi un esposto alla Procura della Repubblica di Roma. "Come noto le nuove disposizioni sulla Fase 2 prevedono l’obbligo di sanificazione per una moltitudine di ambienti, una situazione che ha generato il caos, con prezzi folli richiesti a imprese, condomini e negozi vari, e tariffe che arrivano fino 25 euro al metro cubo a fronte di listini attorno a 1,5 euro al metro cubo del periodo pre-Covid - spiega, in una nota, il Codacons -. L’obbligo di sanificazione ha poi moltiplicato il numero di aziende che si sono improvvisate 'specializzate' nel campo, e che promuovono interventi di sanificazione pur non essendo dotate di alcuna autorizzazione in tal senso. Vere e proprie truffe che sfruttano l’emergenza e i nuovi obblighi in capo ad esercenti e commercianti, e che realizzano manovre speculative a danno della collettività". Di qui un esposto del Codacons alla Procura di Roma in cui si chiede "di avviare indagini sul territorio per i reati di frode in commercio, truffa aggravata, e pratiche commerciali ingannevoli e scorrette". "Proprio per venire incontro alle esigenze di esercenti, negozi, imprese e condomini, il Codacons - continua la nota - ha siglato una convenzione con l’azienda Miit srl, specializzata in sanificazioni e operante a Roma e in tutto il Lazio: chi prenoterà interventi attraverso l’associazione potrà godere di tariffe scontate e pari a 0,90 euro più Iva al metrocubo per locali fino a 80 mq; 0,60 euro per i locali fino a 150 mq; 0,55 euro per quelli fino a 250 mq e 0,50 euro per grandi strutture fino a 350 mq. Tutte le attività interessate a godere della convenzione possono contattare l’associazione, al pari - conclude il Codacons - di altre ditte che vogliano avviare analoghi accordi per garantire qualità e tariffe calmierate ed essere inserite in un apposito elenco sul web". (Com)