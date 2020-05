Fase 2: Boccia-Decaro, bando per 60 mila assistenti civici nei Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In settimana dalla Protezione civile verrà lanciato il bando per il reclutamento di 60 mila assistenti civici. Lo annunciano in una nota congiunta il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, e il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, sindaco di Bari. “Il bando – spiegano - è rivolto a inoccupati, a chi non ha vincoli lavorativi, anche percettori di reddito di cittadinanza o chi usufruisce di ammortizzatori sociali; saranno individuati su base volontaria, coordinati come sempre nell'emergenza dalla Protezione civile, che indica alle Regioni le disponibilità su tutto il territorio nazionale, e impiegati dai sindaci per attività sociali, per collaborare al rispetto del distanziamento sociale e per dare un sostegno alla parte più debole della popolazione". (segue) (Rin)