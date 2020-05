Roma: vendevano marijuana sui ballatoi di via Giolitti, arrestati due spacciatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spaccio di droga in pieno giorno in via Giovanni Giolitti, a due passi dalla stazione ferroviaria Termini. I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma centro hanno arrestato un nigeriano di 21 anni e un egiziano di 19 anni, entrambi nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, sorpresi su uno dei ballatoi a vendere marijuana a un loro cliente. Fermati dai militari, il nigeriano è stato trovato in possesso di decine di dosi di marijuana pronte per essere vendute mentre il suo socio nascondeva in tasca un paio di forbici in acciaio, motivo per cui il 19enne è stato anche denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Inoltre, dopo aver identificato l’acquirente – un marocchino di 18 anni, pregiudicato – i carabinieri hanno accertato che sia lui che lo spacciatore egiziano erano destinatari di un decreto di espulsione dal territorio nazionale, mai ottemperato. Per questo motivo, nei confronti dei due, è scattata una denuncia per la violazione del provvedimento di espulsione. (Rer)