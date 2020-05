Colleferro: si perdono durante un'escursione sul monte Semprevisa, ritrovati dai carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, due nuclei familiari composti da otto persone, 4 adulti e 4 ragazzi, dai 6 ai 48 anni, partiti da Roma per un’escursione sui monti Lepini per esplorare il monte Semprevisa, hanno perso l’orientamento e non sono riusciti a ripercorrere il sentiero che li avrebbe riportati al punto di partenza e alle loro auto. Gli escursionisti, partiti dalla località pian della Faggeta intorno alle 9 - nel territorio di Carpineto Romano – hanno perso l’orientamento e intorno alle 18 hanno contattato il 112 per chiedere aiuto. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Colleferro e i militari della stazione di Carpineto Romano che hanno messo in moto la macchina dei soccorsi. I carabinieri, grazie alla conoscenza dell’area dei Monti Lepini, sono riusciti a rintracciare il gruppo, intorno alle 22, a circa 1.300 metri d'altezza. Impauriti, ma fortunatamente tutti incolumi, gli escursionisti sono stati accompagnati alla stazione dei Carabinieri e poi alle loro auto. (Rer)