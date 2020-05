Ostia: Sinistra italiana X municipio, via Ostiense ad altissimo rischio incidenti, intervenire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di annunci ne sono stati fatti tanti, da anni, ma ad oggi la via Ostiense, in alcuni specifici tratti, è una strada particolarmente pericolosa in quanto il dissesto del manto stradale dovuto alle radici affioranti dei pini rende rischiosa questa frequentatissima via di collegamento". E' la denuncia di Marco Possanzini, segretario di Sinistra italiana del X municipio. Ci riferiamo in particolare al tratto rettilineo di via Ostiense che conduce all'intersezione semaforica con via delle Azzorre. In questo tratto di strada i dossi prodotti dalle radici affioranti dei pini, nonostante i limiti di velocità imposti, rischiano di far sbandare i veicoli in transito determinando l'invasione della corsia opposta. Una condizione di assoluto pericolo che necessita di un immediato intervento. Non possiamo dimenticare che in questo secondo tratto, in un tragico incidente probabilmente dovuto proprio alle radici affioranti, perse la vita Elena Aubry - continua Possanzini -. Ad oggi la situazione, con particolare riferimento a questo secondo tratto della via Ostiense, è più pericolosa che mai. Fra pochi giorni riapriranno le spiagge e la via Ostiense sarà presa, come di consueto, d'assalto. C'è bisogno di un intervento urgente al fine di livellare rapidamente la pavimentazione stradale mettendo in sicurezza questo tratto della via Ostiense tristemente noto per gli incidenti mortali avvenuti. Presenteremo un documento in Municipio ed un esposto alla Polizia locale. Non c'è tempo da perdere", conclude Marco Possanzini. (Com)