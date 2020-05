Libia: forze Gna, razzi Lna sull'aeroporto di Mitiga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’ultimo resoconto dell’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr) sono morti sette mercenari sostenuti dalla Turchia in Libia, portando il totale dei decessi a 318. I combattenti stranieri, secondo il Sohr, sono morti negli scontri avvenuti a Salah ad Din, a sud di Tripoli, ad Al Ramlah, vicino all’aeroporto di Tripoli, ad Al Hadabah e Misurata. Nella serata di ieri, in occasione della fine del mese sacro del Ramadan, il generale Haftar si è rivolto ai suoi uomini per dire che “stanno combattendo una guerra santa contro gli invasori turchi e che qualsiasi elemento turco è un obiettivo legittimo verso cui non sarà mostrata pietà”. (Lit)