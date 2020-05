Decreto Imprese: Gelmini (FI), migliorato ma resta inefficace e complicato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Imprese, pur essendo stato migliorato, resta un provvedimento inefficace e complicato. Lo afferma la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini in una intervista a “Libero”. "Abbiamo cercato di migliorare un provvedimento come il decreto liquidità che non funziona – spiega -. Stavolta, almeno su alcune questioni, bisogna dare atto a Gualtieri di averci ascoltato. Purtroppo non abbiamo potuto cambiare segno ad un dl che resta inefficace e troppo complicato, e spiace che non sia stata approvata la nostra proposta di pace fiscale, ma se non altro abbiamo ridotto il danno. Speriamo che la maggioranza mostri analoga responsabilità sul decreto rilancio. Gli 80 miliardi di ulteriore debiti sono stati stanziati con il nostro voto determinante". (segue) (Rin)