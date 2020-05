Decreto Imprese: Gelmini (FI), migliorato ma resta inefficace e complicato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al lavoro di Forza Italia da oggi quel decreto è un po' meno illiquido e un po' più semplice - continua Gelmini -. L'autocertificazione e la semplificazione delle procedure accelereranno l'erogazione dei prestiti, che, peraltro, potranno essere restituiti in un ma zetor numero di anni. Abbiamo ottenuto l'ampliamento del Fondo per i mutui prima casa ai titolari di ditte individuali e la sospensione delle segnalazioni in Centrale Rischi. La platea dei possibili beneficiari dei prestiti garantiti dallo Stato si allarga anche alle imprese che presentano esposizioni classificate come 'inadempienze probabili' o 'scadute o sconfinanti deteriorate'. E poi ci sono alcune proposte che vanno ad incidere su un comparto come la moda, di cui il governo si è completamente dimenticato. Al netto dei cinquecentomila addetti e di un centinaio di miliardi di euro di fatturato, si tratta di un settore che rappresenta il nostro biglietto da visita nel mondo. Moda è made in Italy, turismo d'affari. Per questo ci siamo impegnati molto con Benedetta Fiorini e con tutti i nostri deputati per far arrivare a queste imprese un ristoro per le fiere perdute, per inserirle nel novero delle aziende di cui si occuperà Sace sull'internazionalizzazione, per agevolare chi si è riconvertito alla produzione di dispositivi di protezione. E abbiamo fatto slittare l'attuazione della disciplina sulla rivalutazione dei beni d'impresa". (Rin)