La Spagna accoglierà i turisti sulla base di "corridoi sicuri"

- Il governo spagnolo attiverà "corridoi sicuri" per regolare i flussi turistici: lo ha spiegato il ministro per la Transizione ecologica, Teresa Ribera, in un'intervista al quotidiano "El Periodico". Secondo quanto indicato dal ministro, dopo l'annuncio di ieri del premier spagnolo Pedro Sanchez, le regioni del paese che entrano nella fase di "nuova normalità" potranno riceverà turisti da altre parti del paese il 22 giugno "se tutto va bene" attraverso l'istituzione di "corridoi sicuri". "Se tutto va bene, come speriamo, è molto probabile che si possano attivare questi arrivi sulla base di corridoi sicuri", ha dichiarato il ministro sottolineando che le regioni con il numero di contagi più basso potranno entrare nella "nuova normalità" due settimane dopo l'accesso alla "fase 3" dell'allentamento delle restrizioni.I flussi turistici all'interno del paese, secondo Ribera, potranno avvenire tra regioni che si trovano nella stessa fase del processo di allentamento. "Questo è ciò che nello spazio europeo chiamiamo corridoi sicuri; connettere zone con un livello di sicurezza ed una probabilità statistica di contagio equivalente tanto nel paese d'origine come in quello di arrivo", ha evidenziato il ministro spagnolo Ribera sottolineando che per i flussi turistici con gli altri paesi europei, da luglio, "si utilizzerà lo stesso schema". (Res)