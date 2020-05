Libia, le forze di Haftar lanciano razzi sull'aeroporto di Mitiga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar hanno lanciato dei razzi contro l’aeroporto di Mitiga nel primo giorno della Eid al Fitr, la festa di fine Ramadan. Lo ha annunciato oggi l’ufficio stampa dell’operazione “Vulcano di rabbia” su Facebook. Il lancio dei razzi dimostra che le forze di Haftar “non rispettano la sacralità del mese sacro di Ramadan e conferma la falsità dell’annuncio del cessate il fuoco”, si legge. Sabato le forze del Gna hanno preso il controllo dei campi militari di Yarmuk e Hamza, a sud di Tripoli. Il portavoce dell'operazione, colonnello Muhammad Qanunu, ha messo in guardia dalla presenza di mine e ordigni nei luoghi in precedenza sotto il controllo dell'Lna. Intanto, nelle prime ore di questa mattina, le forze di Haftar hanno colpito postazioni del Gna ad Al Qudamah, vicino a Gharyan.Secondo l’ultimo resoconto dell’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr) sono morti sette mercenari sostenuti dalla Turchia in Libia, portando il totale dei decessi a 318. I combattenti stranieri, secondo il Sohr, sono morti negli scontri avvenuti a Salah ad Din, a sud di Tripoli, ad Al Ramlah, vicino all’aeroporto di Tripoli, ad Al Hadabah e Misurata. Nella serata di ieri, in occasione della fine del mese sacro del Ramadan, il generale Haftar si è rivolto ai suoi uomini per dire che “stanno combattendo una guerra santa contro gli invasori turchi e che qualsiasi elemento turco è un obiettivo legittimo verso cui non sarà mostrata pietà”. (Res)