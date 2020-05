Roma: aggrediscono carabinieri che avevano assistito allo scambio di droga, 2 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio, i Carabinieri della stazione di Roma Tor Vergata hanno arrestato in flagranza di reato, un pusher di 27 anni, del Mali, con precedenti penali e senza fissa dimora, ed un cittadino russo di 29 anni, anche lui senza fissa dimora, nullafacente e tossicodipendente, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico Ufficiale. In particolare, nel corso di una mirata attività antidroga, in via Casilina, i militari hanno assistito allo scambio della droga tra lo spacciatore e il cliente. Così i militari sono intervenuti immediatamente, ma i due malviventi hanno tentato di sottrarsi all'identificazione aggredendoli. Alla fine, però, i carabinieri hanno bloccato e ammanettato entrambi. A seguito della perquisizione personale sono state sequestrate 10 dosi di eroina. Subito dopo l’arresto, i due sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo, come disposto dall’Autorità giudiziaria, mentre la droga è stata sequestrata. (Rer)