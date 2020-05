Germania-Usa: stampa tedesca, Grenell lascerà ruolo di ambasciatore a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore statunitense a Berlino, Richard Grenell, dovrebbe lasciare il suo incarico nella capitale tedesca nelle prossime settimane per essere sostituito ad interim da Robin Quinville. E' quanto riferisce il quotidiano "Frankurter Allgemeine Zeitung". Secondo quanto riportato, si tratterebbe di una decisione presa dallo stesso Grennell, che lo scorso febbraio era stato chiamato a sostituire ad interim il direttore dei servizi segreti statunitensi precisando tuttavia di voler mantenere anche il ruolo di ambasciatore in Germania e di inviato speciale Usa per il dialogo tra Kosovo e Serbia. Alla guida del servizi Usa è stato ora nominato John Ratcliffe, sollevando ufficialmente Grennell dall'incarico ad interim. La scelta di lasciare la guida dell'ambasciata statunitense a Berlino sarebbe stata comunque maturata dal diplomatico in questi mesi: a sostituire Grennel nella capitale tedesca, quanto meno ad interim, sarà la sua attuale vice Quinville.(Res)