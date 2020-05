Corea del Nord: riecco Kim Jong-un, presiede riunione della Commissione centrale militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, è riapparso sulla scena pubblica dopo altre tre settimane di assenza per presiedere una riunione della Commissione centrale militare del Partito dei lavoratori. Lo riporta questa mattina l’agenzia di Stato “Kcna”, secondo cui durante l’incontro sono state discusse le misure per rafforzare il dispositivo militare nordcoreano e per “contenere le persistenti minacce militari delle forze ostili”. Inoltre, durante la riunione sono state decise “misure cruciali per aumentare considerevolmente la capacità delle forze armate di colpire obiettivi di artiglieria”. Kim era stato lontano dai riflettori tra l’11 aprile e il primo maggio, quando ha presenziato all’inaugurazione di una fabbrica di fertilizzanti. Nel frattempo, si erano rincorse le più disparate indiscrezioni sul suo stato di salute. Successivamente, il leader di Pyongyang era nuovamente sparito dai radar. Secondo fonti diplomatiche citate dai media sudcoreani, il motivo della prolungata assenza di Kim dalla scena pubblica risiederebbe nel timore del contagio da coronavirus, anche se ufficialmente in Corea del Nord non sono stati riportati casi. (Res)