Afghanistan: presidente Ghani, rilascio talebani sarà accelerato

- Il rilascio dei prigionieri talebani in Afghanistan sarà accelerato, dopo l’annuncio del cessate il fuoco di tre giorni da parte degli insorti in occasione della Eid al Fitr, la festa per la fine del mese sacro del digiuno per i musulmani, il Ramadan. Lo ha annunciato oggi il presidente afgano, Ashraf Ghani, nel messaggio alla nazione, secondo quanto riportato da “Tolo news”. Sabato sera i talebani hanno annunciato un cessate il fuoco di tre giorni durante la Eid al Fitr. "Come governo responsabile vogliamo fare un ulteriore passo avanti: sto annunciando che il rilascio dei prigionieri talebani sarà accelerato e chiediamo ai talebani di accelerare il rilascio dei prigionieri della sicurezza e della difesa", ha detto Ghani. Inoltre, il capo dello Stato ha aggiunto: "Accolgo ancora una volta il cessate il fuoco annunciato dai talebani, ho anche incaricato le forze di sicurezza afgane di osservare anche il cessate il fuoco”. “Il vincitore della pace sarà il popolo afgano. La guerra porta distruzione e miseria, specialmente per le donne afgane che soffrono di più", ha aggiunto Ghani. Infine, il presidente ha dichiarato che la squadra negoziale è pronta per iniziare i negoziati intra-afgani il prima possibile. (Res)