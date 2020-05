Decreto Rilancio: sindacati, c'è ancora da fare ma nei trasporti misure positive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti esprimono un “giudizio complessivamente positivo” sulle misure per i trasporti contenute nel decreto Rilancio ma specificano che "ancora molta strada è da fare". Per i sindacati “sarà necessario provare ad intervenire nel percorso di approvazione parlamentare per correggere alcuni elementi ed avviare sedi di confronto con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sui temi di carattere più strutturale". Nel decreto, spiegano, “hanno trovato risposta molte questioni da noi poste, alcune in maniera completa, altre ancora in maniera solo parziale, altri temi rimangono in attesa di soluzione”. (segue) (com)