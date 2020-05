Decreto Rilancio: sindacati, c'è ancora da fare ma nei trasporti misure positive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pieno apprezzamento - affermano Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti - per il complesso di interventi sul trasporto aereo. Il trattamento minimo contrattuale per le compagnie e le imprese del settore rappresenta una misura fondamentale come il finanziamento strutturale del Fondo straordinario del trasporto aereo che risponde ad una nostra richiesta di protezione dei lavoratori nella più grande crisi mai vissuta dal settore. Inoltre le risorse previste per Alitalia rappresentano un'occasione unica e non ripetibile per il rilancio della compagnia. Ora va definito un piano di sviluppo, abbandonando al più presto la logica commissariale, con investimenti conseguenti ed un progetto che mantenga il perimetro aziendale e dia prospettiva ai lavoratori". (segue) (com)