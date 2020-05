Decreto Rilancio: sindacati, c'è ancora da fare ma nei trasporti misure positive (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il trasporto pubblico locale e ferroviario – proseguono le tre sigle sindacali dei trasporti - vede un insieme di risorse sicuramente importanti ma non ancora sufficienti. Sarà quindi necessario monitorare la situazione e prepararsi a nuovi stanziamenti. Grave l'assenza di misure specifiche d sostegno al settore del trasporto turistico e scolastico". Secondo Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti "sul sistema portuale positivi i fondi nazionali stanziati per andare incontro alle Autorità di sistema portuale. Rimane comunque la necessità di agire su quelle Autorità che, pur in presenza di avanzi di bilancio che potrebbero essere messi immediatamente in campo, decidono di non intervenire su condizioni che rimangono difficili per il lavoro. Per il trasporto marittimo nazionale bene la proroga della convenzione ministeriale per i collegamenti marittimi in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori. Manca invece l'intervento sul trasporto marittimo internazionale, a partire dal settore crociere, che si trova in forte sofferenza". (segue) (com)