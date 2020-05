Decreto Rilancio: sindacati, c'è ancora da fare ma nei trasporti misure positive (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Poco coinvolto sul piano delle misure di settore il trasporto merci – osservano i sindacati - dove serve un confronto anche in sede ministeriale e con le associazioni datoriali, sul sistema regolatorio, produttivo ed infrastrutturale. Il settore dell'autonoleggio che segue le stesse dinamiche del turismo rischia di subire chiusure e licenziamenti e per i lavoratori del settore sarebbe necessario allargare le misure di ammortizzatori sociali previste per il turismo. Bene il rifinanziamento dei fondi bilaterali di solidarietà di settore e la prima risposta agli stagionali sebbene non ancora esaustiva. Rimane ancora irrisolto – concludono - il nodo dei marittimi nazionali ed internazionali che non hanno accesso né al fondo Solimare né ad altre misure di sostegno al reddito". (com)