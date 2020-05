Israele-Iran: Netanyahu a Khamenei, “chi ci minaccia si mette in grave pericolo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiunque minacci di distruzione Israele “non ci riuscirà e si mette in grave pericolo”. Lo ha detto oggi il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in occasione della riunione di gabinetto, in cui ha commentato le recenti dichiarazione della guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei. Annunciando la formazione del gabinetto diplomatico e della sicurezza, Netanyahu ha affermato: “Le minacce non si sono fermate. Khamenei ci minaccia di distruzione”. La politica israeliana, ha proseguito Netanyahu, “è contrastare l’aggressione iraniana ovunque”. “Stiamo impedendogli di stabilire basi in Siria e sviluppare armi che possono mettere in pericolo lo Stato di Israele”, ha concluso il primo ministro. Venerdì scorso la guida suprema iraniana ha invitato tutti i musulmani a continuare la resistenza per risolvere la questione palestinese e respingere qualsiasi tipo di normalizzazione, lanciando un appello ad armare la Cisgiordania al pari della popolazione della Striscia di Gaza, governata da Hamas. La guida suprema dell'Iran ha citato "il tradimento" perpetrato da alcune nazioni arabe che hanno dimenticato "le proprie responsabilità umane, politiche e islamiche" e ha definito l'"alba della Rivoluzione islamica in Iran" come "un nuovo capitolo nella lotta per la Palestina". La guida suprema dell'Iran ha puntato il dito sui tentativi normalizzazione dei rapporti con Israele avviati da alcuni governi arabi e caldeggiati dagli Stati Uniti. (Res)