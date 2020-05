Trasporto aereo: Germania, piano di Lufthansa per la ripresa dei voli a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea tedesca Lufthansa, duramente colpita dalla pandemia del Covid-19 come l'intero settore, prevede di espandere nuovamente la sua rete di tratte aeree a partire da giugno. Secondo quanto riferisce il settimanale "Bild am Sonntag", citando fonti interne al gruppo che sta trattando con il governo di Berlino per il suo salvataggio, queste rotte includono collegamenti tra Francoforte e importanti destinazioni turistiche europee: Creta, Rodi, Dubrovnik, Faro, Venezia, Ibiza e Malaga. Il nuovo piano di volo per il mese di giugno punta a riattivare almeno 80 aerei. Secondo quanto riportato, all'inizio del mese di giugno saranno utilizzati 160 velivoli su un totale di 760.(Res)