Milano: Sala, fuggire da idea provinciale, credo in città aperta e in trasformazione ambientale

- Trasformazione ambientale e internazionalizzazione. Questi i pilastri della crescita di Milano secondo il sindaco Giuseppe Sala. “Questa riapertura della città porta naturalmente a pensare al dopo. E c’è un dopo di breve termine, quello che succederà nelle prossime settimane e mesi, dove dovremo aver cura di chi è in difficoltà, ma non può non esserci una riflessione su che Milano vogliamo nel futuro, una visione di lungo termine. E da questo punto di vista io vorrei dichiarare senza mezzi termini che credo che il principale cambiamento che dovremo vivere a Milano sarà quello relativo all’ambiente. Dobbiamo credere in una vera trasformazione ambientale”, ha detto Sala nel quotidiano video pubblicato sui social. Per il primo cittadino ci sono tanti motivi che rendono urgente la trasformazione ambientale, ma tre sono i principali: “Perché lo vogliono i nostri figli e i giovani, che sono coloro che pagheranno maggiormente il prezzo di questa crisi, per il debito che lasceremo loro. Il secondo motivo è che è il momento, perché i finanziamenti, dall’Europa e dal governo, pubblici e privati, andranno lì, sull’ambiente e quindi sui sistemi di mobilità”. Tuttavia la trasformazione ambientale non va “ridotta al tema delle piste ciclabili, ma è molto di più. Sull’efficientamento energetico, sul fatto di non muoversi, di muoversi di meno e di utilizzare lo smart working: è il momento”, ha detto il sindaco. (segue) (Rem)