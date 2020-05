Milano: Sala, fuggire da idea provinciale, credo in città aperta e in trasformazione ambientale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo motivo è che “le grandi città del mondo vanno lì”. Tra queste Sala ha citato gli esempi dell’area car free di Londra, dei “super isolati” di Barcellona, delle piste ciclabili di Parigi e delle “slow street” di Los Angeles. “Ma in quella direzione stanno andando anche Berlino, Madrid, Buenos Aires, Tel Aviv, tutte le grandi città del mondo”, ha assicurato il primo cittadino, che nel futuro di Milano vede una “grande città internazionale”. “Ho cominciato la mia carriera politica avendo in testa due credo: credo nella crescita associata alla solidarietà, non credo nella decrescita felice, bisogna crescere, ma con lo scopo di essere solidali con chi è in difficoltà. E credo in una città aperta e internazionale, e credo che questo sia il destino di Milano. Credo che Milano debba fuggire a un’idea provinciale e chiusa e debba essere considerata a tutti gli effetti una grande città internazionale”, ha concluso Sala. (Rem)