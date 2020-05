Scuola: Pittoni (Lega), nessuna proposta governo garantisce docenti titolari a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla scuola il governo sta “lavorando a una mediazione sul nulla”. Lo afferma il senatore della Lega Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile Istruzione del partito. “Nessuna delle proposte sul tavolo del governo garantisce docenti a tempo indeterminato in cattedra a settembre, cosa che invece - a parole - dopo il nostro appello di marzo pareva essere diventata obiettivo di tutte le forze politiche – spiega in una nota -. Anzi, il precariato è destinato a crescere ulteriormente. È così che si intende affrontare lo sdoppiamento delle classi (quindi l'urgenza di potenziare l'organico) reso necessario dalla crisi pandemica per poter riportare i ragazzi a scuola?".(com)