Ue: presidente Eurogruppo Centeno, proposta franco-tedesca è passo coraggioso

- L'iniziativa franco-tedesca per la creazione di un Recovery Fund da 500 miliardi di euro è "un passo coraggioso nella giusta direzione" per superare la crisi del coronavirus. Lo ha dichiarato il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, parlando al settimanale tedesco "Welt am Sonntag". Secondo Centeno, la proposta franco-tedesca sarebbe "un grande passo verso un'unione fiscale e un'unione monetaria veramente funzionante", anche se tale fondo per la ricostruzione è limitato nel tempo. Centeno ha invitato i paesi membri dell'Ue a concordare sui fondamenti del Recovery Fund per la ricostruzione dopo il coronavirus prima dell'estate. "Ciò significherebbe certezze per i cittadini, per le imprese e per i mercati, e renderebbe più credibile la risposta dell'Ue", ha dichiarato il ministro delle Finanze portoghese.(Res)