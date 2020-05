Milano: giovani pusher brianzoli trovati in via Felice Casati con 1 etto di droga, arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio, a Milano in via Felice Casati, la Polizia di Stato ha arrestato un 21enne e un 24enne per detenzione e spaccio di stupefacenti. Intorno alle 16 gli agenti della volante del commissariato Città Studi, nel corso delle attività di controllo del territorio, hanno notato i due ragazzi che alla vista dei poliziotti hanno cambiato repentinamente la propria direzione di marcia. Fermati per un controllo, hanno da subito mostrato agitazione: il 21enne nella tasca dei jeans deteneva due dosi di hashish per un totale di 12 grammi circa, due dosi di marijuana per un totale di 18 grammi e 1.515 euro in contanti. Il complice 21enne invece è stato trovato in possesso di tre involucri di hashish per un totale di 7 grammi e 70 euro contanti. I due hanno dichiarato agli agenti di essere residenti nella provincia monzese, e di essere arrivati a Milano, con l’automobile del 21enne, per salutare alcuni amici. La perquisizione della vettura ha portato al sequestro di ulteriori sette dosi di hashish di 30 grammi totali, e quattro involucri di marijuana per un totale di 25 grammi, tutti occultati nei portaoggetti dell’automobile. Le perquisizioni si sono così estese alle abitazioni dei due giovani, e in quella del 24enne, a Brugherio, in provincia di Monza Brianza, sono stati trovati e sequestrati dieci involucri di marijuana di 40 grammi totali, 11 grammi circa di hashish e 1550 euro in contanti. Tutta la sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro, e i due giovani arrestati.(com)