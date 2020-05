Fase 2: Mauri, chiediamo grande cautela soprattutto ai più giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro dell’Interno Matteo Mauri, intervenendo a Skytg24, invita alla massima cautela nella fase due dell'emergenza coronavirus. “Siamo ancora in una fase molto pericolosa e per questo chiediamo responsabilità ai cittadini - afferma -. Perché è vero che adesso si può uscire, ma bisogna mantenere il distanziamento e indossare la mascherina e alcuni, in particolare i più giovani, non sembrano essere molto sensibili nel rispetto di queste indicazioni. Quindi è sopratutto a loro che chiediamo grande cautela. Perché purtroppo a tornare indietro non ci si mette niente. Sul rispetto delle norme - aggiunge Mauri - i sindaci si stanno muovendo in maniera molto determinata. I controlli ci sono, finora sono stati tantissimi, oltre 14 milioni, e continueranno ancora soprattutto per evitare la possibilità di assembramenti”.(Rin)