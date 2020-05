Ecuador: coronavirus, superati i 36 mila casi di contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Ecuador sono stati superati i 36 mila casi di contagio da coronavirus, con un totale di oltre 3 mila morti per Covid-19. Lo ha reso noto il governo di Quito, precisando che sono 3.536 le persone guarite. La provincia più colpita dalla pandemia continua a essere quella di Guayas con 13.570 contagi, seguita da Pichincha (3.344 casi) e Manabì (1.855). In settimana il governo dell’Ecuador ha approvato il ripristino dei voli a livello nazionale a partire dal primo di giugno con a bordo il 30 per cento dei passeggeri previsti dalla capienza massima degli aerei. I voli erano stati sospesi lo scorso 17 marzo nel quadro delle misure atte a contenere la pandemia di coronavirus. (Res)