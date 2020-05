Trasporti: Masucci (Fit-Cisl Lazio), bene Regione su primi aiuti al tpl non di linea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, è soddisfatto dei primi aiuti della Regione Lazio al trasporto pubblico locale non di linea. "Esprimiamo la nostra soddisfazione nei confronti dell'assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Mauro Alessandri, che si è messo a disposizione di un'importante categoria di lavoratori di Roma e del Lazio, messi in profonda difficoltà dagli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - afferma in una nota Masucci -. Con lo stanziamento di quasi 9 milioni di euro da destinare direttamente agli operatori del trasporto pubblico non di linea, con una procedura semplice e snella, si fa il primo passo per cercare di fare fronte, almeno in piccola parte, alla devastante crisi economica che ha colpito i lavoratori del settore. Ringraziando Alessandri, - conclude il sindacalista - auspichiamo che prosegua il confronto al fine di programmare misure future da attuare urgentemente, per evitare che il danno subito dai tassisti e noleggiatori regolari diventi irreversibile". (Com)